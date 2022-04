Detalhes da inauguração da Kopenhagen, aniversariantes e mais na coluna do Moisés

Consagração de Antonella

Rodrigo Lima e Sabrina Ricciard consagraram sua filha Antonella em cerimônia cristã no sábado (19), no salão de festas do Le Ville Residence. Antonella foi consagrada pela pastora Noemia de Paula. De acordo com a tradição religiosa, a criança é consagrada a Deus, mas não há um batismo em água. Um importante compromisso testemunhado pela família e amigos íntimos. Veja as fotos:

Inauguração da loja Kopenhagen

Uma das mais tradicionais e deliciosas marcas de chocolate do mundo, a Kopenhagen, inaugurou sua loja em Rio Branco no último dia 30, durante recepção dos anfitriões, o casal Lucas Tavares e Ana Luiza Almeida e Rosiany Almeida, amigos, familiares e futuros clientes puderam conhecer o charmoso espaço da Travessa Guaporé, 53, Galeria GP53, além dos mais famosos chocolates da Kopenhagen. Da Coluna desejos de muito sucesso nesta nova empreitada!

Studio Kids

Na última segunda-feira (28) Iara Marques e Camila Moeda pilotaram cockitel de inauguração do Studio Kids. O espaço – que tem o projeto assinado pelos irmãos Blazute – é um novo conceito de salão criado para oferecer serviços express de corte, escova, hidratação, maquiagem e esmalteria para o público kids, teen e adulto.

Os convidados puderam conferir de perto todos os detalhes do Studio. O Studio fica situado na Galeria Center Ville, sala 4, na Rua Fátima Maia nº 01, Bairro Jardim de Allah.

De idade Nova

Felicidades e longa vida da médica Joicely Costa, que mudou de idade no último dia 28. Ela celebrou a data em clima intimista com um jantar no restaurante Jarude, na Galeria Center Ville, com o esposo Antônio Villela, as amigas Kátia Rejane Araújo, Márcia Abreu e o casal Roney e Leila Neves.

Parabéns, Charlene

A jornalista Charlene Carvalho foi aniversariante domingo (27). A celebração em clima familiar. Da coluna votos de saúde e paz.

Vivas! Vivas!

Lucas Dias ganhou jantar em petit comité das amigas Marilena Costa, Thaina Matias, Aline Queiroz, Aryane Maia, Andressa Moraes e do amigo Thales Matias, no sábado (26), para comemorar a chegada da idade nova. A noite foi pra lá de especial carregada de carinho, afeto e admiração. Ele merece!

Verão norte-americano

Morando atualmente em Santos (SP), Nena Mubarac está aproveitando o verão norte-americano. Ela está na Flórida na residência da irmã Gladys e o cunhado Alan Riviere. No roteiro ainda um passeio pelas Bahamas. Delícia!

Cine Araújo traz sessão adaptada ao público autista

Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo toda a rede Cine Araújo realizará uma sessão especial para o público autista, no próximo sábado, 2. O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, exibirá o filme “Epa! Cadê o Noé? 2” adaptado para os autistas. Para a melhor experiência, a sala que receberá a sessão terá os seguintes ajustes: não haverá exibição de propagandas e trailers, as luzes ficarão acesas durante toda a exibição, as portas ficarão abertas para permitir que o público da sessão circule livremente, volume de som entre 3 e 3,5 decibéis e temperatura mínima de 22º celsius na sala.

Lançamento na tela grande

Para os demais cinéfilos de plantão, o Cine Araújo trouxe dois novos filmes para o catálogo, são eles: “Morbius” e “Alemão 2”. Em “Morbius” um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega à tela grande com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.

Após oito anos da estreia do primeiro filme, “Alemão 2” retrata mais uma vez a comunidade do Alemão, localizada no Rio de Janeiro, que é conhecida pela sua alta taxa de criminalidade. Dessa vez, uma equipe enfrenta o tráfico de drogas para tentar realizar as missões necessárias dentro do complexo. O longa brasileiro conta com Leandra Leal e Gabriel Leone no elenco.

Ainda em cartaz

E continuam em cartaz os filmes Uncharted: Fora do Mapa, Ambulância: Um Dia de Crime, Epa! Cadê o Noé 2, Os Caras Malvados e The Batman. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

Cabo de Guerra

Com texto, produção e idealização do ator Daniel Scarcello, estreia hoje (1), o espetáculo solo “Cabo de Guerra”. O espetáculo fica em cartaz nos dias 1, 2, 3, 8, 9,10, 15, 16 e 17 de abril, no Teatro de Arena do Sesc, no centro de Rio Branco. Os ingressos custam R $20 e R $10 (meia-entrada) e podem ser comprados antecipadamente via Whatsapp (68) 999883941; ou na bilheteria do teatro, nos dias do espetáculo.

Em “Cabo de Guerra”, acompanhamos o jovem Lucas que, em seu quarto, luta contra dores físicas que despertam medos, angústias e ansiedade. Entre choros, raiva e desespero ele compartilha depoimentos de outras pessoas que abordam difíceis experiências mentais. Ao relatar seus processos, expurgar seus medos e encontrar sua luz, Lucas nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre como lidamos com nossos conflitos internos e externos. Classificação indicativa: 16 anos. A montagem conta com a direção de Clarisse Baptista, coreografias de Felipe Barbosa, trilha sonora original de Jorge Anzol e iluminação de Luís Rabicó

O.U.I

No dia 23, o Grupo Banho de Cheiro ofereceu no Espaço do Revendedor um coquetel para a imprensa e para revendedores da marca para celebrar a chegada da O.U.I Paris, a nova marca do Grupo Boticário. Empresa francesa de alta perfumaria, O.U.I é a abreviatura de “Original. Unique. Individuel”, inspirada no savoir faire (saber fazer) da França, liderado por experts franceses, como perfumistas, diretores olfativos e designers. Os produtos são vendidos somente através de revendedores da marca. Vejam quem esteve por lá!

Parabéns, Doutora

A bela acreana Ana Luíza Cavalcante Marques, filha de Walnizia Cavalcante e Lourival Marques, concluiu a residência médica em pediatria, na última quinta-feira (17), no hospital Samuel, em Manaus. Parabéns!