Dona de uma história conhecida e admirada pelos moradores de Sena, morre aos 91 anos dona Laura Damasceno

Dona de uma trajetória conhecida e admirada pelos moradores de Sena Madureira, faleceu neste domingo (10) dona Laura Magalhães Damasceno, 91 anos. Ela foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Deixa 9 filhas, 16 netos e 15 bisnetos.

Dona Laura, ao lado do senamadureirense Leopoldo Pereira Damasceno, fariam 67 anos de casados no próximo dia 30 de abril. Juntos, cultivaram o amor, criaram as filhas e viram netos e bisnetos crescerem. A história do casal é admirada pelos moradores locais.

ARQUIVO CONTILNET | Bodas de Diamante: casal Leopoldo e Laura festejam 60 anos de matrimônio e união

Laura está sendo velada na residência da filha mais velha, Rita Farias, localizada no bairro Cafezal, próximo ao antigo Ponto Frio. O enterro está programado para acontecer às 8h desta segunda-feira (11), no Cemitério São João Batista.

Dona Laura residia no município de Sena Madureira. Reside, a partir de agora, para sempre no coração dos senamadureirenses e na história daquele município. Experienciou, até os últimos minutos de vida, o amor em forma de cuidado dispensado pelas filhas, netas e bisnetos. É avó do jornalista do ContilNet, Everton Damasceno, por quem nossa reportagem dispensa condolências – e estende à família e amigos.