Dudu Camargo é acusado de pedir fotos a menor de idade

Apresentador do programa Primeiro Impacto, do SBT, Dudu Camargo, 23 anos, está sendo acusado de pedir fotos para uma criança de 13 anos. Eduarda, irmã do menino, alega que o comunicador teria pedido ainda para encontrar com seu irmão.

“Eu não sei se vocês conhecem o Dudu Camargo, aquele apresentador do SBT. Se não conhecem, vão conhecer agora. Ele gosta de mandar mensagens pra criança, para menor de idade. Ele mandou mensagem hoje para o meu irmão, meu irmão tem 13 anos”, iniciou Eduarda, em um vídeo publicado em seu Instagram. Eduarda ainda alegou que Dudu Camargo teria enviado mensagens ao seu irmão no modo temporário, função do Instagram onde as mensagens somem dentro de um certo período. Nos supostos prints divulgados por Eduarda, o apresentador teria dito: “Manda foto sua pra te ver”. Ele ainda teria enviado ao jovem: “Manda qualquer uma [foto]. Só pra te ver. Quer se ver pessoalmente?”. Veja: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia) Ao Metrópoles, o SBT informou que “de forma prudente está apurando os fatos”. A reportagem ainda tentou contato no número pessoal do apresentador, e não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimento.