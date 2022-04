Em meio a batalha judicial por Antonella, Ludmilla consegue fazer exame de DNA de filha mais nova

Após meses de luta pelo reconhecimento da paternidade da filha mais nova, Catarina, de pouco mais de um ano, a maquiadora e influenciadora digital acreana, Ludmilla Cavalcante, anunciou que conseguiu enfim, fazer a coletar para o exame.

Ludmilla fez o anúncio na noite de quinta-feira (7), e disse, pelos stories em seu Instagram, que tudo ocorreu de forma amigável. A maquiadora teve a história de luta pelo reconhecimento de paternidade de Catarina exposta por ela mesma, durante desabafos nas suas redes. Até o momento, diante da recusa por parte do genitor, um empresário que mora em São Paulo, ela lutava na Justiça para que o exame fosse feito, mas disse ontem que os advogados das duas partes conseguiram um consenso para a realização do exame.

A influenciadora e o genitor enfrentam uma segunda batalha na justiça, referente à filha mais velha do ex-casal, Antonella, de 3 anos. A menina foi entregue ao pai pela Ludmilla, para que ela pudesse dar à luz à caçula, Catarina, e segundo a maquiadora, numa manobra da justiça, ele conseguiu uma liminar na justiça para ter a guarda da primogênita. O caso ganhou repercussão nacional.

Há mais de um ano Ludmilla tentava na Justiça reaver a guarda da filha e recentemente ganhou a guarda definitiva.

Antonella já deveria estar no Acre, com a mãe e a irmã, mas o genitor conseguiu interpor recursos para retardar a vinda. Sobre esse caso, Ludmilla diz que não conversou com o ex-companheiro pois quis focar apenas no processo da Catarina. “Inclusive o agradeci e agradeço de novo, pois mesmo sendo obrigação dele, ele se dispôs de forma amigável a resolver essa questão, que na justiça demoraria muito mais”, disse a influenciadora.