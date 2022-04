Em Rio Branco, Casa Rosa Mulher recebe visita do Cônsul Japonês Masahiro Ogino

Na última semana o Cônsul japonês, Masahiro Ogino, esteve no Município de Rio Branco. Durante a visita aproveitou para conhecer unidades onde o governo japonês fez investimento durante gestões passadas. O Cônsul Masahiro Ogino, fez questão de visitar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência – Casa Rosa Mulher, um dos locais que recebeu investimento do Japão ainda em 2011.

A visita foi acompanhada pelo sub-secretário e a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Francisco Bezerra, Rila Freze, respectivamente além da secretaria de Planejamento, Neiva Tessonari.

A equipe técnica da unidade, os serviços oferecidos e os Cursos desenvolvidos na Casa como também as parcerias, para colaborar com o empoderamento das mulheres assistidas para o rompimento do ciclo de violência que enfrentam foram mostradas ao Cônsul.

Embora uma inspeção tenha sido realizada, ano passado pela embaixada, no local, o Cônsul fez questão de conhecer o local, tendo em vista os relatos positivos em relação ao trabalho desenvolvido pela gestão do Prefeito Tião Bocalom e equipe.

Para a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze, a visita do Cônsul japonês é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe, como também a oportunidade de apresentar a ele a importância do trabalho desenvolvido pela equipe da Casa Rosa Mulher, tendo em vista que o número de violência contra mulheres aumentou ainda mais no período de pandemia. “Esses investimentos para a promoção de políticas públicas são muito importantes. É preciso intensificar e potencializar campanhas de conscientização para que seja possível diminuir o número de violência”, disse Freze.

Para o sub-secretário da SASDH, Francisco Bezerra, confirma que alianças, cooperação, vão sempre ajudar, mas é importante demonstrar primeiro gratidão e também lisura no investimento que eles fizeram para reforma. "Ele ficou muito satisfeito com a nossa visita na Casa Rosa Mulher porque viu a capacidade que nós temos ali para fazer um trabalho nesse tipo de atendimento. Na ajuda dada às mulheres que precisam de orientação, oportunidade e até mesmo, despertar sonhos nelas", disse Bezerra.