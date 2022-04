Fagner Calegário leva palestra sobre liderança para Feira do 1º Emprego Jovem Aprendiz

Na manhã deste sábado, 9, está acontecendo no Centro Universitário Estácio Unimeta a Feira do 1º Emprego: Jovem Aprendiz, que tem como objetivo reunir o maior número de jovens da faixa etária entre 14 e 24 anos que sonham com o primeiro emprego e a oportunidade de entrar no mercado de trabalho.

Membro titular da Comissão da Infância e Adolescência na ALEAC, o Deputado Estadual Fagner Calegário é um dos palestrantes do dia, ministrando uma palestra sobre “liderança” e das aptidões empresariais que um líder precisa ter desde o seu primeiro emprego.

Para Calegário, este é um momento de extrema importância para quem está em busca da primeira oportunidade de trabalho. “O evento abre portas e visa dá oportunidade para o jovem que ainda não teve a sua carteira assinada e possibilita que ele possa estar entregando o currículo para várias empresas presentes no evento e participando de cursos de capacitação e vários ciclos de palestras, tudo em uma única ocasião”, disse.

A feira é uma realização do Conselho Tutelar de Rio Branco em parceria com várias empresas, instituições e Governo do Estado do Acre. Até as 17h, serão ministradas diversas palestras, cursos, montagem de currículos, além de muitos outros serviços e atividades gratuitas.