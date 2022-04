Fundhacre leva atendimentos de pediatria ao munícipio de Porto Acre

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou na manhã deste sábado, 9, no município de Porto Acre, a segunda edição da ação de saúde Fundhacre na Comunidade, onde levou atendimentos de pediatria para localidade.

“Estamos hoje realizando mais uma atividade, atendendo um pedido da comunidade, uma ação de Estado dentro do município. Temos que trazer para sociedade de fato os atendimentos que eles precisam, esse é um compromisso do governo do Acre com a população”, destacou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Toda a ação é uma parceria da Fundhacre com a Prefeitura de Porto Acre por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Foram atendidas aproximadamente 100 crianças, que após as consultas já realizavam os exames de hemograma.

“Quero agradecer por essa importante parceria aqui no município com os serviços de pediatria, o sentimento é de muita alegria em poder atender nossa comunidade”, destacou a secretária municipal de Saúde, Edna Cuiabano.

O atendimentos ocorreram na Unidade de Saúde Maria da Soledade Soares Gadelha, e contou com uma manhã de muita animação para crianças com recreação, lanches e apresentações.

Satisfação

“Estou muito feliz, é muito difícil ir para Rio Branco, às crianças precisam desses atendimentos, agradeço a todos os envolvidos”, enfatiza Karuline de Oliveira, mãe da Pérola de Oliveira, 5 anos que aguardava mais de 3 anos por um atendimento.

“Tudo ótimo aqui nessa ação, ia levar meu filho para Rio Branco, graças ao Fundhacre na Comunidade consegui atendimento aqui mesmo, parabéns”, ressalta Elisângela Lima Monteiro, mãe da Ariela Monteiro, de 3 anos, que aguardava por uma consulta para sua filha há mais de um ano.

“Foi muito bom o atendimento, gostei muito, aqui não vemos o serviço em pediatria, inclusive meu filho já fez até os exames de hemograma”, afirma Vitória do Nascimento, que é mãe do Pedro Henrrique do Nascimento de 3 anos.