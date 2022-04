Governo autoriza desapropriação de áreas para construção da Ponte sobre o Iaco, em Sena

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (25) um decreto que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis, as benfeitorias, direitos, posses e propriedades contidos na área em uma faixa de terra situada no município de Sena Madureira/AC, correspondente a 17.403,71 m², nas proximidades do local onde será construída a Ponte sobre o Rio Iaco, ligando a região central da cidade ao 2º Distrito do município de Sena Madureira.

Com o decreto, o Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) fica expressamente autorizado a promover os atos pertinentes à fase executória da desapropriação.