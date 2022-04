Graciele Lacerda exibe gravidez, Zezé destrói dizendo que não é seu e revela verdade: “Só se for de outro”

Há pouco, Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé Di Camargo, contou que tenta engravidar do primeiro herdeiro.

Quem desconhece, a dupla está lado a lado há 9 anos e com ela, Zezé não tem possui filhos. Todavia, com Zilu ele teve 3: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo em suma. Dessa forma, ela disse sobre as possibilidades de engravidar.

Veja o que Graciele Lacerda declarou. “Tentamos duas vezes, não deu certo. Estava com medo de vir gêmeos e então estávamos colocando só um embrião. E o médico falou: ‘Vamos colocar dois’. E eu: ‘Mas eu só quero um filho [risos]’. Agora vamos partir pra terceira tentativa. O médico explicou que ajuda colocar dois embriões e estou me preparando, tentando ficar mais sossegada”.

Ainda sobre Graciele Lacerda

Além disso, Zezé comentou sobre boatos de gravidez da beldade, que exibiu a barriguinha. “Adoraria que fosse verdade, mas não é. Estamos fazendo uma programação. Algumas coisas para resolver na vida da gente. E aí, estamos programando para o ano que vem”, falou o marido de Graciele Lacerda.

“Já tem alguns anos que fiz vasectomia, então, terei que fazer punção para retirar o sêmen. Aquela porra daquela agulha que enfia nas bolas, só de pensar, eu já arrepio”, relatou o rapagão. “Ela está fazendo congelamento dos óvulos. Estamos fazendo todos os exames e estamos preparando. Mas não está grávida não. Só se for de outro”, brincou o artista.