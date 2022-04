Guapo Café: casal acreano inaugura neste sábado espaço cultural e gastronômico no antigo Café Porão

Inaugura no próximo sábado (23), mais um espaço gastronômico e cultural em Rio Branco: o Guapo Café. O empreendimento fica na Rua Benjamim Constant, 977, no Edifício Santos (antigo Café Porão), em frente à Sejusp/AC, e a estreia será agitada por Brunno Damasceno e Grupo, com feijoada e muita animação, à partir das 11h30. No domingo (24), o café abre a partir das 16h. O cantor Jhon Rabelo faz o pré-show para Dito Bruzugu, que se apresenta com seu novo show solo, Turvo, às 19h.

O anuncio da abertura do empreendimento já veio com cheirinho de café e nostalgia, é que lá funcionava, meados de 2010, o Café Porão, um pub que fez muito sucesso e fechou as portas em 2012. Agora, o casal Teddy Falcão e Laura de Lys, trazem uma nova proposta para o espaço.

Laura de Lys, é professora de dança e diz que a ideia surgiu de uma vontade antiga do esposo, também professor e realizador audiovisual. Teddy sempre quis abrir em abrir um café, que oferecesse arte e cultura.

“Além, é claro, da necessidade de dar um passo em relação ao profissional, pois, como dizem, filhos costumam parir grandes empreendedores”, comenta, em tom de brincadeira, Laura, que, junto de Teddy, têm o pequeno Caetano, de um ano e quatro meses. “Agora, não somos apenas um casal, temos uma terceira pessoa que depende de nós”, diz Lys.

Além da comida e bebida, a ideia do casal é levar também eventos culturais, rodas de conversa, exposições, noites temáticas e outras atividades relacionadas à arte. “A ideia é oferecer um ambiente que sempre quisemos que existisse aqui em Rio Branco, não só com comida e cerveja gelada, mas também com entretenimento de qualidade”, explicam os novos empresários.

Os pais com filhos pequenos também terão um espaço garantido no local. “Depois da maternidade é impossível não lembrar de outras mães e, por isso, queremos que aqui elas tenham um espaço tranquilo para se divertirem também, junto de seus filhos”, diz a empresária.

O espaço vai funcionar de segunda à sexta, das 7 horas da manhã até as 10 da noite, e aos sábados e domingos, das 7 horas à meia-noite, com horário diferenciado para este final de semana de abertura.

Para acompanhar as atrações e ficar por dentro da programação e novidades, basta acessar o Instagram do Guapo Café.