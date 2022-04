Homem de 51 anos acusado de estuprar duas sobrinhas é preso no interior do AC

Um homem identificado por E.F.S, de 51 anos, foi preso nesta terça-feira (05) pela Polícia Civil em Capixaba, no interior do Acre, acusado de cometer estupro em duas sobrinhas.

Segundo informações dos agentes envolvidos na ação, o prisão do investigado se deu por força do mandando cumprido em uma residência localizada no bairro Paraíso, onde morava com as vítimas e com mais seis pessoas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, ambas tinham 11 anos quando foram vítimas de violação sexual. Atualmente, uma está com 18 anos e a outra com 14.

Além disto, o acusado ameaçava-as e, por vezes, também as agredia, fazendo com que ambas se sentissem intimidadas e com medo.

As vítimas foram encaminhadas à Delegacia Geral de Capixaba para que pudessem prestar depoimento. Posteriormente, atendimentos psicológicos e médicos foram disponibilizados. Já o acusado, foi colocado à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil/AC.