Kelly Kley recebe mensagem íntima de apresentador do SBT e prepara 2ª festa de aniversário; VÍDEO

As celebrações de aniversário da jornalista Kelly Kley estão longe de terminar. Após reunir amigos em uma festa intimista no restaurante Picanha Mix, no antigo ‘O Paço’, no dia 30 de setembro, Kelly já está organizando a segunda parte das comemorações, que acontecerá neste sábado (26).

“Sábado (26) vou comemorar meu aniversário 2 e você é meu convidado para participar desta data especial, com um delicioso arroz de galpão e saboroso chopp Altaneira”, disse a aniversariante em um convite animado.

Em conversa exclusiva com a coluna Douglas Richer, Kelly revelou que o evento, reservado para os mais íntimos, promete ser uma celebração sem hora para acabar, indo até o amanhecer.

Kelly Kley, que recentemente foi destaque na Revista Mulher de Negócios, com circulação nacional e internacional, também recebeu uma mensagem especial do apresentador Luís Ricardo, do SBT. O veterano, que está na emissora de Silvio Santos há mais de 40 anos e atualmente comanda os sorteios da Tele Sena, ficou famoso como um dos intérpretes do icônico palhaço Bozo. Em sua mensagem, Luís Ricardo parabenizou a jornalista acreana pelo sucesso e desejou felicidades pela data.

Veja a mensagem do apresentador abaixo:

A festa deste sábado promete ser mais uma noite memorável, marcada por muita diversão, boa comida e as melhores companhias.