Homem é executado a tiros quando chegava em casa, em Brasileia

Fernando Hurtado Apinaye, de 38, foi assassinado com cerca de cinco tiros quando chegava em sua casa, localizada no bairro Marcos Galvão II, em Brasileia, no início da noite desta quarta-feira (13). A vítima tem nacionalidade boliviana e trabalhava como motorista de aplicativo na fronteira.

Segundo o site O Alto Acre, Fernando foi abordado e morto com vários disparos à queima-roupa,tendo sido atingido inclusive na cabeça. Ele morreu no local antes mesmo de receber atendimento médico.

A polícia apura informações de que Fernando fazia corridas para pessoas ligadas a grupos criminosos e esse pode ser a motivação do crime.

A vítima era casado com uma brasileira e era pai de uma criança. O corpo foi resgatado pela equipe técnica da Polícia Civil e será levado ao Instituto Médico Legal (IML) na Capital.

Segundo o site O Alto Acre, “A sua ligação com grupos criminosos não é confirmada, mas, essa seria mais uma vítima entre grupos criminosos que vem acontecendo desde o início de abril passado, somando mais de 10 mortes e vários feridos”.