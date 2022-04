Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As tensões não precisam degringolar em conflitos, mas serem percebidas como convites para sair do lugar comum, e aproveitar a onda forte deste momento para criar alternativas ao que vinha sendo feito até agora.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome mais tempo que o habitual para se aprofundar nas reflexões que surgiram, porque isso fará com que você obtenha mais clareza, mesmo que, a princípio, pareça acontecer exatamente o contrário, mais confusão. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem todas as pessoas com que você deve tratar agora são simpáticas, e isso não porque elas sejam assim ou assado, mas porque simpatias e antipatias são sentimentos viscerais, que não requerem explicação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O momento é de ação, mas não qualquer uma, porém, aquela que seja fruto de planejamento e estratégia. Independente de seu objetivo ser grandioso ou pequeno, o que importa agora é que você aja com planejamento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vontade de superação há de ser maior do que a força adversa dessas circunstâncias que teimam em surgir, apesar de todos seus esforços. Evite desistir antes de ter esgotado todos os recursos, e um pouco mais.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se relacionar com o fator dinheiro com o maior atrevimento possível, porque, apesar de ser necessária a prudência nesse sentido, ao mesmo tempo não se poderia progredir sem dar alguns passos atrevidos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Adversários e aliados, todos se misturam nesta parte do caminho, mas, ao mesmo tempo, todos sorriem e parecem simpatizar com suas propostas. É a hora em que sua alma precisa fazer uso do discernimento. Aí sim!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure ser maior do que essas apreensões que parecem querer puxar conversa, desviando a atenção de tudo o mais que está em andamento. Motivo para apreensão sempre haverá, o que não haverá sempre é atenção disponível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Identifique as pessoas que têm potencial para se tornarem suas amigas, e procure estender algum tipo de convite a elas, para se sentirem chamadas por você. A amizade é o relacionamento perfeito, invista nisso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada dê por garantido, se debruce sobre os assuntos que representam seus interesses, monitorando tudo que outras pessoas fizerem, e que poderia interferir na gestão dos seus interesses. Hora de atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Observe o pulsar dos hábitos cotidianos, e o quanto brindam com segurança e conforto à sua alma. Projete sua mente ao futuro e tente imaginar que tipo de hábito levaria você daqui até esse futuro. É assim que se faz.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você não precisa fazer manobras extravagantes para sentir a medida de segurança que sua alma exige, porém, para não cometer esse erro, você precisaria valorizar devidamente tudo que se encontra ao seu alcance.