Moisés traz cliques do níver de Helciria Albuquerque e inauguração do Samaúma Yoga Shala; veja tudo

Festão de aniversário

Parabéns para a advogada Helciria Albuquerque que comemorou com festão dos bons mais um ano de vida. O agito rolou na sexta-feira (1),no Restaurante La Nonna, e reuniu amigos e familiares. A noitada seguiu quente ao som da banda 4X4 que levou todo mundo para a pista. A decoração de Socorro Macowski. Um Luxo! O jantar da equipe La Nonna com cardápio com opções variados para todos os gostos. Impecável!

***O tchau da noite foi dado com a entrega de garrafa de vinho moscatel para todos os convidados. Veja quem baixou por lá para prestigiar a aniversariante pelas lentes de Junior Galvão (@juniorgalvaophotos).

De idade nova

Vivas! Vivas! Para Rose Farias que mudou de idade na terça-feira (5). A jornalista foi bastante homenageada nas redes sociais por sua legião de amigos. Felicidade!

Espaço Conviva

Na última terça-feira (29) engenheira e empresária Ceres Fernandes e a pedagoga e assistente social Socorro Freitas pilotaram cocktail de inauguração o Espaço Conviva, com a proposta de oferecer serviços de qualidade para atender pessoas na fase adulta e na velhice onde a pessoa escolhe passar o período que desejar, estimulado pelas opções que mais lhe interessar.

***O espaço conta com atendimento personalizado, integrado e único, reunindo excelente infraestrutura e modernos equipamentos aliados ao corpo clinico especializado. Espaço Conviva fica situado na Rua Goldwasser Santos, 142, Rio Branco, telefone: 3221-1487. Instagram @convivaespaço.

Samaúma Yoga Shala

Na sexta-feira (1) , foi realizado o cocktail de inauguração do Samaúma Yoga Shala, para práticas de yoga e bem estar. O espaço – idealizado por Priscila Viudes e Fabíola Bessa, foi concebido com uma série de elementos, como pergolado, rede, fonte, sala de meditação para proporcionar momentos de descontração e relaxamento.

*** Lá, serão oferecidas aulas de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Kundalini Yoga e tecido acrobático, uma atividade que mistura força e beleza, físico e lúdico ou artístico.

***O nome escolhido é uma forma de reverenciar a Floresta Amazônica, com o nome da árvore samaúma e o local de origem do Yoga, a Índia, como a palavra shala, palavra em sânscrito que significa “lar, morada ou local de estudos, práticas”. Um Yoga Shala remete a “casa de Yoga” onde o Yoga é compartilhado e experimentado. O nome é potente: traz a força da floresta com a energia do oriente!

*** Samaúma Yoga Shala fica situado Rua Egito, 67, Capoeira, telefone: (68) 99972-2526. Instagram: @samaumayogashala. Práticas de segunda à sábado em diversos horários. As fotos são de Clara Araújo. Dá uma espiada!

Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero

Shirley Hage, Rita de Cássia Nogueira, Meri Cristina Amaral, Patrícia Rêgo, Ivana Farina Navarrete, Kátia Rejane Araújo, Joana Darc Dias Martins, Diana Soraia Tabalipa e Regina Célia Ferrari

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu, na quinta-feira (31), a procuradora de Justiça Ivana Farina Navarrete Pena, do MP de Goiás, para falar acerca do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Ela fez parte do grupo de trabalho que foi encarregado da elaboração do documento no âmbito do Poder Judiciário.

***Instituído em 2021, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o protocolo se soma às políticas nacionais de enfrentamento à violência contra as mulheres e tem o objetivo de orientar os atores do Sistema de Justiça na análise de casos e processos sob a perspectiva de gênero, evitando avaliações e decisões baseadas em preconceitos e estereótipos.

***A palestra, realizada conjuntamente pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), juntou no auditório da sede da instituição membros e servidores que atuam na defesa dos direitos humanos, na promoção dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica e familiar, e ao feminicídio. A atividade também foi transmitida por plataforma digital. Fonte/Agência de noticias MPAC.

Membra colaboradora da Corregedoria Nacional do Ministério Público

A procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), foi requisitada para atuar como membra colaboradora da Corregedoria Nacional do Ministério Público. A requisição foi realizada pelo conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e corregedor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

***Como membra colaboradora da Corregedoria Nacional do MP, a procuradora de Justiça contribuirá com iniciativas em desenvolvimento no âmbito do órgão, como o projeto que trata sobre os direitos das vítimas. A Corregedoria, em parceria com Presidência do CNMP, trabalha como indutora e fomentadora das diretrizes previstas na Resolução CNMP 243/2021, que dispõe sobre a política institucional de proteção integral e promoção de direitos e apoio às vítimas.

***No MPAC, Patrícia Rêgo, que já foi procuradora-geral de Justiça, coordena atualmente o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar do MPAC, criado em 2016, responsável por acolher vítimas de crimes sexuais, homofobia e casos de violência doméstica e familiar, que formam uma parcela de pessoas extremamente vulneráveis. Pela sua atuação à frente do CAV, foi agraciada em 2018 com o Prêmio Viva, um reconhecimento da Revista Marie Claire e do Instituto Avon a pessoas inspiradoras no enfrentamento da violência contra mulheres.

Conselheiro do CNMP

O Senado Federal aprovou na última terça-feira (5) o nome do advogado acreano, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, para recondução ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O advogado passou pela aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, obtendo 24 votos favoráveis e uma abstenção.

*** A relatoria da indicação de Marcos Vinícius foi feita pelo senador Sérgio Petecão (PSD). O próximo passo é passar os nomes dos indicados no crivo do plenário da Casa de Leis. Parabéns!

Rolê das Eleições

O Tribunal Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou no último domingo, 3, a campanha “Rolê das Eleições” no Espaço Cultural do Via Verde Shopping. Os próximos atendimentos da ação ocorrerão nas seguintes datas: 9 e 10, 16 e 17, 23 e 24, e 30 de abril e 1º de maio, das 14h às 20h. Ao comparecer ao atendimento ao eleitor, é preciso que o cidadão leve um documento oficial de identificação (carteira de identidade, de trabalho ou passaporte), comprovante de residência e certificado de quitação de serviço militar (para homens de 18 a 45 anos).

***Na campanha será possível tirar a 1ª via do Título de Eleitor, alterar dados, transferir o documento para o Acre, regularizar a situação eleitoral, solicitar a 2ª via e esclarecer dúvidas. O plantão de atendimento é mais uma opção para os eleitores resolverem as pendências com a Justiça Eleitoral antes do dia 4 de maio, último dia para regularizar a situação do título eleitoral e solicitar a primeira via do documento.

Parlamentares defendem derrubada do veto de Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo

Deputados federal defenderam nesta quarta-feira (06.abr) a derrubada, no Congresso, do veto do presidente Jair Bolsonaro à chamada Lei Paulo Gustavo, que previa a destinação de R$ 3,86 bilhões para o setor cultural do país, um dos mais prejudicados pela pandemia de covid-19. Nas redes sociais, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) convocou os fazedores de cultura para se mobilizar para derrubar o veto. Disse ainda: “ Bolsonaro nunca escondeu que é contra a cultura.