Moro abre mão “neste momento” de candidatura à Presidência

O ex-juiz Sergio Moro anunciou nesta quinta-feira (31/3) que não vai disputar a Presidência da República.

A confirmação da saída de Moro da corrida presidencial ocorreu logo após sua filiação ao partido União Brasil, formalizada nesta tarde.

Em suas redes sociais, o ex-ministro da Justiça escreveu:

“O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única.

A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, neste momento, da pré-candidatura presidencial, e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor”.O ex-ministro da Justiça decidiu deixar o Podemos, partido ao qual se filiou em novembro de 2021.

A mudança foi formalizada nesta tarde em um hotel situado na zona sul de São Paulo, onde Moro assinou o termo de filiação, como antecipou o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.