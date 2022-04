Motorista de aplicativo é agredido por não ter troco: ‘ele disse que iria me matar’

O caso terminou em uma confusão na frente do quartel do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Amazonas, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) diz que está apurando a ocorrência (veja os detalhes abaixo).

Em entrevista à Rede Amazônica, o motorista afirmou que a briga começou porque ele não tinha como dar troco para a passageira, quando chegou ao destino final, no bairro Alvorada.

“O agressor estava no local onde ela desceu para tentar conseguir o dinheiro trocado. Ele começou a xingar , disse que que troco não era problema deles, e quando eu menos esperei ele veio me insultando, começou me xingar dizendo que era lutador de MMA, que era para sair dali, que iria me bater, me matar”, afirmou o motorista.

Após ser agredido, a vítima conta que fugiu à pé e acionou colegas de trabalho. Quando o grupo de motoristas chegou ao local das agressões, o suspeito fugiu e se escondeu dentro do quartel da PM.

Enquanto esperavam pelo suposto agressor no lado de fora do quartel, os motoristas de aplicativo foram dispersados com tiros de borracha e gás de efeito moral pelos policiais. Eles relatam que ficaram machucados e registraram boletim de ocorrência.

Por meio de nota, a SSP-AM informou que os policiais apenas reagiram a uma tentativa de invasão ao quartel, e disse ainda que os militares utilizaram de meios menos letais para dispersar o grupo, bem como resguardar a integridade física da vítima.