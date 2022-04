Mulher descobre traição após jovem expor em rede social conversa que ouviu em ônibus

Tudo aconteceu quando Guilherme estava dentro de um ônibus, em Vitória, capital do Espírito Santo, na última segunda-feira (25). Foi dentro do coletivo que ele ouviu a conversa do então namorado de Lorrayne Gonçalves, identificado apenas como André.

Assim que escutou a conversa, Guilherme expôs toda a situação em uma postagem no Twitter. A intenção, de acordo com ele, era contar apenas para os seus seguidores, mas em apenas dois dias a publicação alcançou mais de 17 mil curtidas e mais de 2200 repostagens.

“Fiz o post no momento em que estava ouvindo, depois de ter conseguido informações suficientes. A motivação foi apenas contar para os meus seguidores porque era algo atípico, não imaginei que fosse ter essa repercussão. O André, agora ex dela, estava falando sobre ficar com a Poliana”, contou Guilherme.

No post, Guilherme diz que o namorado traía a mulher com a irmã dela. No entanto, segundo Guilherme, Lorrayne comentou sobre o caso na própria rede social e explicou que Poliana, que foi citada por seu ex no ônibus, não é sua irmã. André havia se referido a ela dessa forma porque a amante e Lorrayne cresceram juntas, como amigas.