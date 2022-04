Não é filha? Caçula de Gugu Liberato faz teste de DNA e espanta web

A filha de Gugu Liberato, sofia de 18 anos, pegou todo mundo de surpresa nesta semana ao fazer um teste de DNA recentemente. Para quem não sabe, a jovem tem uma irmã gêmea e um irmão mais velho João Augusto, de 20 anos. Confira aqui no Diário Prime.

Vale lembrar que os filhos de Gugu Liberato passaram momentos difíceis após a partida do pai em 2019. Além de sofrerem a dor da perda, as crianças ainda tiveram que lidar com divergências da família em relação à herança deixada pelo apresentador. Desse modo, João Augusto estava do lado da avó e da tia paterna, já as meninas preferiram apoiar a mãe na ação judicial.

No entanto, o que causou rebuliço foi Sofia aparecer em seus storys do Instagram e contar que realizou um teste de DNA. “O teste genético é feito para reunir as características do seu DNA e vendo como que elas influenciam, como o seu DNA influencia a sua dieta, exercícios, hábitos e como que seu corpo funciona”, contou.

Teste de DNA da filha de Gugu Liberato não tem relação com parentesco

A filha de Gugu Liberato contou que o teste também serve para apontar doenças e o seu desenvolvimento. Ela afirmou também que o exame constatou que ela não metaboliza muito bem a cafeína e por isso vai precisar reduzir o consumo de café. Por fim ela revelou que os resultados apresentador vão auxiliá-la a ter uma alimentação adequada.