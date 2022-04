Nicole Bahls responde a acusações de que relação começou com traição

Desde o final de janeiro, Nicole Bahls tem circulado por aí com o novo namorado, o empresário Marcelo Viana. Só que na web surgiram rumores de que Marcelo Viana teria traído a ex-namorada justamente com Nicole e ainda manteria um affair com uma terceira moça. A ex do empresário teria colocado um ponto final na relação de 5 anos depois de descobrir que ele a traía com Nicole.

A coluna LeoDias procurou Nicole Bahls que prontamente fez questão de esclarecer o assunto. “Isso é uma conversa sem pé, nem cabeça! Conheci o Marcelo solteiro, tenho pavor de homem com namorada. Se posso comer um bolo inteiro em cima da mesa, jamais aceitaria comer migalhas. Tem mil homens solteiros no mundo, para que vou ficar com um bofe com namorada, por que escolheria alguém comprometido? Jamais me interessaria por alguém que não fosse livre ou solteiro”, disparou a modelo.