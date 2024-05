Paul McCartney se torna o primeiro músico bilionário do Reino Unido

A fortuna do cantor de 81 anos foi impulsionada por “uma turnê forte, um catálogo valioso e até mesmo uma pequena ajuda de Beyoncé”, que fez uma nova versão da música “Blackbird” dos Beatles, disse a Rich List, considerada o guia definitivo dos ricos do Reino Unido.

McCartney, cujo património líquido foi estimado em 1,0 mil milhões de libras (1,26 mil milhões de dólares), contrariou a tendência, com o número de multimilionários no Reino Unido a cair de um pico de 177 em 2022 para 165 este ano.

Isto deve-se em parte aos planos do governo para eliminar o “estatuto fiscal de não-doméstico” a partir do próximo ano, o sistema pelo qual as pessoas não pagam impostos no Reino Unido sobre os seus rendimentos no estrangeiro.

“Não-dom” tem sido uma questão política há muitos anos, com a esposa indiana do primeiro-ministro Rishi Sunak, Akshata Murty, reivindicando o status, o que significa que ela não era obrigada a pagar impostos sobre sua participação na Infosys, a empresa de TI com sede em Bangalore co-fundada pelo pai dela.

No entanto, ela disse que pagaria impostos no Reino Unido sobre essa renda depois de sofrer pressão política.

Essa mudança não afetou a fortuna da família, com o casal vendo o valor de suas ações crescer em £ 108,8 milhões, para quase £ 590 milhões no ano passado, dando ao casal um patrimônio líquido de £ 615 milhões, de acordo com a lista de 350 indivíduos. e famílias.

Estima-se também que a riqueza pessoal do rei Charles III tenha aumentado em £ 10 milhões, para £ 610 milhões, graças a um aumento no patrimônio líquido de suas propriedades.

Aqueles que se saíram menos bem incluem o magnata dos produtos químicos Jim Ratcliffe, que comprou uma participação no Manchester United no início deste ano, o inventor James Dyson e o empresário da Virgin Richard Branson, que viram as suas fortunas multibilionárias diminuir.

A lista é encabeçada pelo investidor indiano Gopi Hinduja e sua família pelo terceiro ano consecutivo.