O que fazer com a banana que está apodrecendo? 3 formas de utilizar e evitar desperdícios

Há algumas frutas e legumes que caem bem com tudo. Batatas, cenouras e bananas são exemplos clássicos de como uma mente criativa pode preparar um almoço delicioso utilizando apenas alguns itens encontrados na geladeira. A banana auxilia na regulação do humor e é benéfica para o sistema digestivo. Por isso, nós do Agro Notícias separamos um espaço em nosso blog para você aprender o que fazer com aquela banana que está apodrecendo.

A banana é a fruta mais consumida pelos brasileiros porque é rica em vitaminas, logo ela faz sucesso por onde passa. Pensando nisso, Karyn Bravo publicou no site da UOL uma matéria ensinando uma receita de bolo de banana. O seu apodrecimento ocorre como em qualquer outra fruta, ao passar do tempo ela adquire coloração escura e se amolece. Mas não jogue a frutinha no lixo, vamos te mostrar algumas ideias para que você não perca a sua banana que está apodrecendo.

