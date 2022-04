Polícia Civil prende responsável por tráfico de drogas no município de Acrelândia em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 7, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, deu cumprimento a Mandado de Prisão a membro de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, o nacional D.O de L., de 21 anos, o qual se encontrava recolhido no sistema prisional desta capital por crime de Tráfico de Drogas.

Segundo os levantamentos investigativos realizados através da DRACO, o membro de facção seria responsável por crime de Tráfico de Drogas no município de Acrelândia/AC e sua saída do sistema prisional estava próxima, o que foi impedido por intermédio das investigações da Delegacia Especializada com o cumprimento da Prisão Preventiva.

A Polícia Civil ressalta que as investigações continuam e novos membros poderão ser identificados, visando desarticular as Organizações Criminosas que insistem na prática recorrente de crime em todo estado do Acre.