Prefeitura de Brasiléia-AC : período de inscrições para novo Processo Seletivo encerram na próxima semana

Desde o dia 08 de abril foram abertas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Prefeitura de Brasiléia, no Estado do Acre, que busca a contratação de profissionais com formação nos níveis médio e superior.

As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Agente de Educação/ Primeira Infância do Campo (12); Professor de E.F 1º ao 5º Ano – Zona Rural (14); Professor de E.F 1º ao 5º Ano – Escola Valdomiro F. Barroso (5); Psicólogo (2); Assistente Social (1) e Nutricionista (1).

Estes profissionais deverão exercer as funções em jornadas de 20 horas a 30 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.212,00 a R$ 2.778,18 ao mês.

Os interessados em participar da seleção podem inscrever-se até o dia 13 de abril de 2022, apenas de maneira presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 02 de Novembro, nº 102, Bairro Raimundo Chaar. No local, os atendimentos ocorrem nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Para concorrer, além dos requisitos de escolaridade, é preciso também possuir pelo menos 18 anos de idade, estar em dia com as funções eleitorais e militares e ser brasileiro ou naturalizado.

Classificação e vigência

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova de títulos, que deverá somar até 50 pontos. Em caso de empate serão levados em consideração os critérios de maior idade ou maior nível de formação acadêmica.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário. Para mais detalhes sobre a seleção basta consultar o edital disponível na íntegra em nosso site.

