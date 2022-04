Prefeitura inicia recape asfáltico em 9 ruas dos bairros de Brasileia

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, em parceria com o Governo do Estado segue com o trabalho de pavimentação nas ruas do município. Somente no centro da cidade, aproximadamente seis ruas receberam revitalização, nivelamento, novas lombadas e camada de massa asfáltica.

O investimento é feito com recursos próprios do município em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (SEINFRA), que irá beneficiar os moradores da área central e de bairros como o Samaúma, que está sendo contemplado com o serviço de preparação de ruas para receber massa asfáltica.

O objetivo do trabalho é garantir trafegabilidade, conforto, segurança com a instalação de lombadas para diminuir a velocidade de carros e motos que transitam nas ruas, evitando, assim, acidentes.

De acordo com o Secretário Francisco Lima, após a chegada do verão as equipes da secretaria de obras estão se dividindo em várias frentes de trabalho no município. “O verão chegou nós estamos com várias frentes de trabalho, em parceria com a SEINFRA estamos trabalhando nas ruas Manoel Ribeiro, Pedro Pereira e rua Rondônia. Além das parcerias a Prefeita Fernanda Hassem garantiu massa asfáltica para que pudéssemos estar realizando, com recursos próprios, os serviços em Brasileia”, informou Francisco Lima, secretário de obras.

