Projeto “Sopão Solidário” é realizado no Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira

Eleito recentemente como presidente do Bairro Ana Vieira, Aldemir Mota, conhecido popularmente como “Nó de pau”, começou a colocar em prática no último final de semana uma de suas propostas. Trata-se do projeto “Sopão solidário” que objetiva atender os moradores do referido Bairro.

Contando com demais membros de sua diretoria, “Nó de pau”, arrecadou os ingredientes e colocou a mão na massa. “Há cerca de 30 dias ganhamos a eleição e, graças a Deus, com a ajuda de pessoas de bom coração estamos realizando o projeto. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis e toda ajuda é bem vinda nesse momento”, frisou.

Vários moradores compareceram para degustar a sopa que é entregue gratuitamente.

Além desse projeto, ele pretende entregar também, futuramente, pães para a comunidade do Ana Vieira.

Fotos: cedidas