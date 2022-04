Ratinho, em momento raro, exibe o neto Noah e faz comemoração; entenda

Nesta segunda-feira (04), o apresentador Ratinho surgiu mais animado. Em suma, exibindo um sorriso até as orelhas, o comunicador do SBT compartilhou uma foto do neto Noah, comemorando a vitória do Palmeiras. No último domingo, o time conquistou o Campeonato Paulista 2022.

Portanto, Ratinho escreveu na legenda da foto, postada no seu perfil do Instagram. “Até meu neto Noah virou palmeirense”. Além disso, vale ressaltar que o Palmeiras venceu por 4 a 0 o São Paulo e levou o troféu para casa. O apresentador é um grande torcedor do clube.

Entretanto, ao que diz respeito do neto, Ratinho sempre deixou claro que faz questão de paparicar Noah, de 3 anos. Ao decorrer da conversa com a apresentadora Patrícia Abravanel, o apresentador abriu o jogo sobre a vida particular e intimidade familiar. Ratinho falou sobre a doença do neto caçula.

“Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. dele. Ele é muito bonzinho. Não tem solução [a doença]”, disse. “Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor”, completou.

Carlos Massa, nome real do apresentador, já apareceu em diversos momentos com o neto nas redes sociais. Além de Noah, ele tem outros netos.

Ratinho se revolta e expõe dupla sertaneja

O comunicador conhecido por falar o que pensa, expôs um problema que tem com uma das grandes duplas sertanejas do Brasil. Ratinho revelou que Jorge e Mateus se negaram várias vezes a comparecer ao seu programa, o que é uma ‘humilhação’.

Sendo assim, ele guarda uma mágoa

dos cantores e deixou clara que eles não tem mais a oportunidade de pisar no seu palco. “Jorge e Mateus, porque nunca quiseram ir no meu programa, agora não vão mais, agora eu que não deixo. Não vão no meu programa e não tocam na minha rádio. Não são meus amigos”.