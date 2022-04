Rio Acre: com baixa de quase 4 metros em uma semana, Defesa Civil prevê seca rigorosa para 2022

Com a diminuição das chuvas no mês de abril, o nível das águas do rio Acre registrou uma redução de aproximadamente 4 metros em uma semana. Segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco, na medição deste sábado (16), às 06h, o rio Acre registrava 6,92 metros e na sexta-feira (8), estava com 11,20m.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, o tenente-coronel Cláudio Falcão, essa redução era esperada para a primeira quinzena de abril. “Normalmente quando chega ao final da primeira quinzena de abril, já é esperada uma baixa significativa do rio. Já teve anos que nesta mesma data o rio estava com 10 metros, mas é fato que fique abaixo de 10 metros na segunda quinzena de abril”, diz.

A tendência para a próxima quinzena, é que as chuvas cessem, ocasionando uma seca rigorosa para os meses de julho, agosto e setembro. “Na metade do mês de abril já é possível sentir essa situação e para os meses subsequentes, sentiremos ainda mais”, afirma.

Nos meses em que deve acontecer a seca, as ondas de calor também serão mais elevadas do que nos últimos anos e, com o calor, as queimadas, fumaça e poluição também atingirão a população.