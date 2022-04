“Sai” o resultado do exame de DNA de Gusttavo Lima após suposta filha fora do casamento; confira

Hoje, no caderno de entretenimento do Diário Prime, falaremos sobre a suposta traição que veio à tona junto com os rumores da filha adolescente do cantor. A reação de Gusttavo Lima já era de se esperar, após essa bomba cair sobre sua cabeça.

Uma mulher afirmou ter uma filha de 16 anos com o cantor. O relacionamento dos dois teria ocorrido quando Gusttavo ainda era menor de idade, aos 15 anos. Logo após viralizar a aparição de uma suposta filha do embaixador, uma farmacêutica de 36 anos tentou provar que sua filha também seria do sertanejo. No entanto, segundo ela, esse relacionamento teria acontecido em 2004. Revelação A mulher anterior, revelou que não sabia que Gusttavo Lima tinha apenas 15 anos quando eles se relacionaram. “Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mais depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida“, disse a mãe da menina à imprensa. Agora ela tenta provar na justiça, que a moça é filha do cantor. Eloá comentou ainda no relato, que mudou de número depois de um tempo, cortando o contato com o sertanejo após uma briga entre os dois. Gusttavo chegou a se pronunciar em um show sobre o ocorrido, e, por outro lado, negou toda a história. Durante um show, Gusttavo Lima soltou o verbo. Desabafo de Gusttavo Lima De forma descontraída, ele disse: “Imagina eu, agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos, assim, ela está falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro para comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio para você… Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil”