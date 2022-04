Samir Bestene apresenta projeto que incentiva a empresas a contratarem quem nunca teve carteira assinada

O vereador Samir Bestene (PP), apresentou na Câmara Municipal de Rio Branco, um anteprojeto de Lei denominado Meu Primeiro Emprego. Segundo o vereador, o objetivo é incentivar as empresas “a oportunizarem o primeiro emprego para aquelas pessoas que nunca tiveram um vínculo empregatício anotado em sua CTPS”.

De acordo com Samir, “as empresas que comprovarem, nos termos da lei, ter em seus quadros de funcionários pessoas contratadas pela primeira vez, serão contempladas com isenção parcial do IPTU e receberão um selo de empresa inclusiva”.

O projeto agora segue para análise da Prefeitura. “O importante é que estamos trabalhando na Câmara Municipal para fomentar nossa economia, com políticas públicas sérias de desenvolvimento local”, destacou Bestene.