Sérgio Reis se acidenta, cai do palco, tem várias fraturas e o pior é exposto: “Infelizmente”

Sérgio Reis, com 81 anos, é uma das maiores vozes do sertanejo no Brasil. Contudo, ao longo de tantos anos de carreira, o artista já passou por maus bocados e por pouco não morreu ao cair do palco em um de seus shows.

Em 2012, Sérgio Reis se apresentou no festival de música de Três Marias, em Minas Gerais, e sofreu um grave tombo após pisar em falso. O cantor precisou ser levado às pressas para o hospital e ficou internado na UTI devido a várias lesões pelo corpo. Em uma entrevista recente ao podcast de André Piunti, Sérgio Reis escancarou o que passou: “Eu caí de dois metros e meio mais ou menos. Quando eu virei caí em cima de uma moça que estava embaixo, era asfalto. Mas ela afastou e eu bati com a cabeça no pé dela. O pé dela que não me deixou ter um traumatismo craniano como infelizmente nós perdemos nosso amigo Gugu.”, revelou ele. Após isso, Sérgio Reis contou que não passou mal, nem nada, mas a fumaça do palco o atrapalhou e ocasionou a queda: “Na hora que eu bati a cabeça eu desmaiei. Aí veio a ambulância, me receberam, eu acordei.”, comentou o cantor na conversa. Após ser socorrido e levado para casa, Sérgio Reis foi parar na UTI por conta das consequências da grave queda. “Eu trinquei nove vértebras, quebrei oito costelas, perfurei pulmão direito, trinquei esse ombro (direito) e luxei o joelho esquerdo. Me arrebentei inteiro. Fiquei lá na UTI, foi grave”, confessou.