A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo abre um pouco mais neste começo de semana no Acre e, com isso, o sol volta a predominar em todo o estado.

A previsão para esta segunda-feira é de um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com muito sol e calor em todo o Acre.

No período da tarde algumas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas isoladas de chuva com trovoadas em todo o estado.