Soldado do Exército desaparece em rio ao ser levado pela correnteza, após embarcação afundar no AC

Fábio Rodrigo dos Santos Benjamin, soldado do exército do Comando de Fronteira/61° Batalhão de Infantaria de Selva (CFron Juruá/61° BIS), desapareceu nas águas do Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, após a embarcação que ele trafegava apresentar uma pane no motor e afundar.