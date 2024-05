Ônibus elétrico deve começar a circular em Rio Branco na próxima semana; motoristas são treinados

Um ônibus elétrico estará circulando em Rio Branco por 60 dias, enquanto dura a fase de testes do veículo na capital acreana. A previsão é que o ônibus comece a circular na terça-feira (7) no percurso entre a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a região da Corrente, no Segundo Distrito.

O veículo chegou em Rio Branco no último sábado (27) e será apresentado oficialmente à população na segunda-feira (6), em um evento em frente à prefeitura.

Segundo o g1, a prefeitura espera adquirir 30 ônibus, sendo 20 no modelo ‘padron’ e 10 articulados. A partir desta quinta-feira, alguns motoristas já começam a ser treinados para dirgir o ônibus.