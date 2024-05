Goleiro Bruno já fechou com time da série A

Campeão brasileiro em 2009 e cotado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da África do Sul, o goleiro Bruno, um dos grandes destaques do Flamengo na época, viu sua vida virar de cabeça para baixo em julho de 2010. Foi quando explodiu o caso Eliza Samudio, amante do jogador e mãe de seu filho.

Preso por planejamento e participação no sequestro e assassinato da modelo, o goleiro teve seu contrato encerrado com o Flamengo e trocou propostas milionárias de Milan, da Itália, e Zenit, da Rússia, pelo presídio de Bangu, na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. Condenado, ele pegou 20 anos e 9 meses de prisão.

Sete anos depois, Bruno receberia um habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello e retornaria da prisão para ainda atuar por Boa Esporte, Poços de Caldas, Rio Branco-AC e Atlético Carioca, clube da Série C do Cariocão, até anunciar sua aposentadoria dos gramados em julho de 2021.

Antes, porém, ele ficou bem próximo de defender um histórico rival do Mengão: o Vasco. Em entrevista recente ao Podcrê Podcast, o próprio Bruno revelou que manteve negociações com o Cruz-Maltino em 2017 por intermédio de Eurico Miranda, então presidente do clube.

“Eu saí de habeas corpus em 2017 querendo ficar mais em casa com a minha família e nem pensava em voltar a jogar futebol. Comecei a receber várias ligações, convites de clubes. Do nada apareceu uma ligação do Rio de Janeiro e eu atendi, era o Eurico Miranda me fazendo a proposta para ir para o Vasco”, afirmou o ex-goleiro.