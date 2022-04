Suspeito de matar menino de 9 anos confessa que golpeou criança no estômago

Em Manaus, Henrique Coelho de Sousa, suspeito de torturar e matar o enteado Luiz Carlos Tinoco, um menino autista de 9 anos , no dia 30 de março, relatou, em depoimento à polícia, que golpeou a criança no estômago, momentos antes dela ser internada em um hospital de Manaus.

No dia 1º de abril, Henrique, que é padastro da vítima, e a mãe da criança, Débora de Lima Tinoco, foram presos pela Polícia Civil como principais suspeitos da morte do menino. A Rede Amazônica não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

A criança morreu na quarta-feira (30), com marcas de violência pelo corpo e um quadro de hemorragia, anemia, lesões no fígado e no braço. Ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste.

Em um vídeo, o padastro da vítima confessou que as agressões teriam começado porque a criança estava doente, com diarreia. Segundo ele, Luiz Carlos chegou a cair no chão durante o espancamento.

“Eu me estressei, não sabia que ia acontecer isso. Ele tava bem, mas não sabia que tinha acontecido isso por dentro dele. No estômago mesmo, mão fechada, foram uns dois.Eu fiquei com raiva, nesse momento eu perdi a cabeça e bati nele, estressado”, disse Henrique.

No dia 30 de março, após a morte da criança, a equipe médica acionou a polícia, que iniciou as investigações. No dia em que a criança morreu a mãe chegou a prestar depoimento, mas afirmou que a criança mesmo se batia por possuir um alto grau de autismo e que teria caído no banheiro no dia em que foi hospitalizado.

Também no depoimento, ela afirmou que passa o dia trabalhando e que quem cuidava do garoto era o padastro.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a criança teve choque hemorrágico, hemorragia aguda e explosão do fígado e baço por conta das agressões.