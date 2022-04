Torcedores do Flamengo protestam na porta do Ninho e dão tapas e socos nos carros dos atletas

Os seguranças do Flamengo tiveram trabalho para tirar os torcedores que cercaram o carro do volante Thiago Maia. Um torcedor chegou a subir na parte da frente do veículo e deu um tapa no vidro.

Um grupo de torcedores havia ido ao aeroporto no último domingo protestar antes do embarque do elenco para o Peru, mas a delegação rubro-negra não passou pelo saguão e escapou do protesto. Na ocasião, o vice de futebol Marcos Braz conversou com a torcida e prometeu um reunião na quinta-feira entre líderes do time e torcedores.

Capitão do time, o meia Everton Ribeiro chegou a afirmar que a reunião não seria “natural” no desembarque dos jogadores após a vitória em Lima No dia marcado, a conversa foi cancelada.