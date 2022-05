AC foi um dos estados com menor repasse do governo federal para combate à Covid-19

“A crise de Covid-19 exigiu uma união de esforços como nunca houve antes na história do País. Em meio ao medo e às paralisações que haviam se espalhado, cada um precisou fazer a sua parte para vencer o vírus e não deixar o Brasil parar. O Governo Federal foi responsável por um repasse recorde de recursos para estados e municípios. Com isso, o Brasil não parou, e todos puderam combater a Covid-19 e fechar o ano de 2021 com dinheiro em caixa”, escreveu o presidente.

VEJA O VALOR DOS REPASSES FEDERAIS PARA COMBATE À COVID-19 ATÉ O FIM 2021:

ACRE: R$ 251,97 MILHÕES

ALAGOAS: R$980,51 MILHÕES

AMAPÁ: R$ 302,24 MILHÕES

AMAZONAS: R$ 902,7 MILHÕES

BAHIA: R$ 3,3 BILHÕES

CEARÁ: R$ 2,3 BILHÕES

DISTRITO FEDERAL: R$ 2,9 BILHÕES

ESPIRITO SANTO: R$ 917,9 MILHÕES

GOIÁS: R$ 1,6 BILHÃO

MARANHÃO: R$1,8 BILHÃO

MATO GROSSO: R$ 856,91 MILHÕES

MATO GROSSO DO SUL: R$686,04 MILHÕES

MINAS GERAIS: R$ 5,4 BILHÃO

PARÁ: R$1,6 BILHÃO

PARAÍBA: R$ 1,1 BILHÃO

PARANÁ: R$ 2,5 BILHÕES

PERNAMBUCO: R$ 2,2 BILHÕES

PIAUÍ: R$976,82 MILHÕES

RIO DE JANEIRO: R$ 2,8 BILHÕES

RIO GRANDE DO NORTE: R$979,07 MILHÕES

RIO GRANDE DO SUL: R$ 2,7 BILHÕES

RONDÔNIA: R$383,23 MILHÕES

RORAIMA: R$ 227,02 MILHÕES

SANTA CATARINA: R$ 1,7 BILHÃO

SÃO PAULO: R$ 9,1 BILHÕES

SERGIPE: R$570,75 MILHÕES

TOCANTINS: R$ 437,8 MILHÕES