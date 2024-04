Rancho Neverland é restaurado para cinebiografia de Michael Jackson

Neverland, rancho na Califórnia onde Michael Jackson viveu por 15 anos, foi restaurado para o filme sobre a vida do Rei do Pop, que morreu em 2009. A produção, prevista para estrear nos cinemas em abril de 2025, contará com a propriedade restaurada.

A propriedade fica perto de Santa Bárbara (EUA). As primeiras imagens da mansão renovada foram divulgadas nesta segunda-feira (22/40, nas redes sociais.

Neverland e família Jackson: novidades sobre a cinebiografia

Jaafar Jackson, um dos sobrinhos do cantor, será o responsável por interpretar o cantor. A cinebiografia conta com o apoio da família Jackson e do espólio do cantor.

Vale lembrar que o Rei do Pop deixou a propriedade em 2003, após uma batida policial resultante de uma investigação de abuso sexual infantil, e não voltou mais ao local depois de ser absolvido das acusações, em 2005.

O empresário Ronald Burke, amigo da família de Michael, comprou o rancho por US$ 22 milhões (cerca de R$ 115 milhões), depois do preço ter caído várias vezes.