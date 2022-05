Antônio Pedro defende Bolsonaro sobre preço de combustíveis: “Não vou aceitar que coloque só na conta dele”

Após o deputado estadual Luiz Tchê (PDT) discursar na sessão desta quarta-feira (11), da Assembleia Legislativa do Acre, contra o preço dos combustíveis no Acre e no restante do país, onde culpa o presidente Jair Bolsonaro por isso, o seu colega de parlamento, Antônio Pedro (DEM), saiu em defesa do presidente.

“Não vou aceitar que coloque só na conta do Bolsonaro, pois os governos anteriores causaram um rombo na Petrobrás, e nós estamos pagando o preço”, disse.

O parlamentar, que mora em Xapuri, no interior do Acre, diz que toda semana vai e volta da capital para casa e sentiu no bolso o aumento da gasolina.

“Eu gastava em média R$ 300,00, agora ultrapassa R$ 500,00”, disse.