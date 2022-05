Após história viralizar, acreana que trabalhava como servente de pedreiro é contrata e será chefe de garçons em posto na Capital

A jovem Joelma Gonçalves, de 27 anos, que trabalhava como servente de pedreiro em Rio Branco, para sustentar as duas filhas e ficou conhecida após ter sua história contada pelo jornalista Altino Machado e retratada pela reportagem do ContilNet, tem um novo emprego.

Veja: Acreana de 27 anos ganha repercussão nas redes sociais trabalhando como servente de pedreiro

A informação foi dada pelo próprio Altino, na noite desta quinta-feira (26). O novo emprego de Joelma será em um posto de gasolina, em Rio Branco.

“Na noite de ontem, tão logo tomou conhecimento da dura vida da mulher, o engenheiro civil e empresário Paulino Caruta Almeida, que é dono de postos de gasolina, me procurou. Ele queria falar com Joelma para oferecer emprego. Os dois conversaram e o empresário pediu que ela o procurasse nesta quinta-feira, no final do dia, quando terminasse a jornada como servente de pedreiro. Joelma acaba de ser recebida pelo empresário e sua equipe do Posto da Federal, como é conhecido um de seus postos no centro de Rio Branco. Na verdade Joelma já começou a trabalhar”, publicou Altino.