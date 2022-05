Ainda que tenhamos nos acostumado a criar cães como bichos de estimação , é importante lembrar que eles descendem dos lobos. Ou seja, ainda que domesticados, os cães continuam sendo animais.

Além disso, muitos deles foram criados com propósitos mais violentos, como caçar ou proteger um território. Todo ano, 4 milhões de pessoas são mordidas por cachorros. Aqui, listamos as 10 raças de cães mais perigosas do mundo, baseando-se nas que mordem com mais frequência, e em cujos ataques costumam ser mais fatais.

Assim, a lista aponta as raças de cães mais perigosas em termos de potencial de agressividade e de causar riscos ao homem. Portanto, considera-se a chance de um comportamento agressivo somada ao tamanho físico que seja suficiente para classificá-la como uma raça perigosa.

As 10 raças de cães mais perigosas do mundo

Pit Bull

Para quem já tem certa noção de diferentes raças, não surpreende que o Pit Bull esteja no topo da lista, sendo o primeiro colocado dentre as raças de cães mais perigosas hoje. Segundo um estudo feito num período de 13 anos, os cães dessa raça foram responsáveis por 284 mortes nos Estados Unidos, quase 2/3 dos ataques fatais registrados.