As mudanças na rotina de quem perdeu parte da visão em mutirão de cirurgias do Governo

Quando acordou no dia seguinte à cirurgia, a visão do olho esquerdo de Maria estava completamente embaçada, bem pior que antes da cirurgia. Ela enxergava bem somente do olho direito. Com a dificuldade de visão, ela se tornou dependente da ajuda da família.”É muito ruim você ficar debilitada. Eu era independente, eu dirigia, resolvia meus problemas sozinha. Agora eu dependo da minha filha para me levar nos lugares”, lamentou.

“É muito ruim você ficar debilitada. Eu era independente, eu dirigia, resolvia meus problemas sozinha. Agora eu dependo da minha filha para me levar nos lugares”, lamentou.

A situação do olho veio melhorar minimamente quando a paciente procurou um médico particular. Desde de o início do tratamento ela diz que já gastou mais de R$ 25 mil, mas a esperança de que volte a enxergar como antes é praticamente inexistente.

“Ele [o médico] falou que ia salvar o meu olho, para não secar, para não ficar branco. Agora a volta da visão ele falou pra eu ter fé em Deus. Ele não deu certeza, falou que talvez pode voltar um pouco, mas não totalmente como era antes”, comentou.

Maria Helena entrou com um processo contra o Governo de Rondônia pedindo que o estado arque com as despesas dos atendimentos particulares.