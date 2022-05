Casamentos, festas e muito mais na coluna da Lea Lima; Confira

MATRIMÔNIO

Belíssima a cerimônia religiosa do enlace de Eduardo e Kalu Viana. Os detalhes, os noivos lindos e apaixonados, a emoção dos familiares e amigos, o orgulho do pai, Jorge Viana, tudo isso foram ingredientes especiais que fizeram da noite, um momento mágico. Felicidades ao casal!

GRÉCIA

Luiz e Núncia Melo na vila sofisticada de Imerovigli no topo de uma falésia com vista para as ilhas da caldeira de Santorini. Os terraços de bares elegantes, restaurantes requintados e hotéis boutique de luxo, e algumas em cavernas, são famosos pelas vistas do pôr do sol. A cidade escolhida pelo casal como roteiro e banhado pelo Mar Egeu, o arquipélago das Ilhas Cíclades está localizado na região sul da Grécia, entre Atenas e a grande ilha de Creta.

LOVE

O amor está no ar hoje e sempre para eles. A intensa e querida Joelma Severo, com seu amado Jorge, já em clima de dia dos namorados e arrasando, nos looks bafônicos!

MATRIMÔNIO

O empresário Hugo Alejando Paz e a dentista e empresária, Dra Magda Rayane Paz reafirmaram seus votos em uma linda cerimonia intimista só para familiares em dos badalados espaços da cidade do Panamá. Entre os detalhes destaque para o requinte e bom gosto do noivo, e para o vestido assinado da noiva, que esbanjou beleza e simpatia. Da coluna, nossos votos de felicidades.

CARNAVAL

Sob o click do querido James Pequeno um pouco do carnaval das Atleticas, que lotou e já nos faz sentir aquele alivio de que tudo esta voltando ao normal.

EXPOACRE JURUÁ

Dia 1 de setembro tem Expoacre, e com várias atrações, oportunidades de negócios e as presenças de Murilo Ruff e Wesley Safadão. A festa que dura ate o dia 4 de setembro, volta acontecer depois de 3 anos parada, devido os protocolos de Covid-19 e promete ser um marco no aquecimento econômico e de negócios da cidade.

GAZIN

