EXCLUSIVO: Fernanda Brum é atração confirmada na Exposena 2024; veja os detalhes

O município de Sena Madureira se prepara para receber um show inédito da cantora gospel Fernanda Brum, que se apresentará pela primeira vez na cidade como a principal atração gospel da Exposena 2024. O evento, que é um dos mais aguardados do ano, contará com a participação de Brum no dia 23 de setembro, uma segunda-feira.

A confirmação da presença da renomada cantora, embora ainda não tenha sido oficialmente divulgada pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, foi repassada com exclusividade para a coluna de Douglas Richer, do site ContilNet. Fontes próximas ao evento informaram que os preparativos já estão em andamento, e a expectativa é de que o show atraia um grande público, reforçando a importância da Exposena no calendário cultural e religioso da região.



Quem é Fernanda Brum?

Fernanda Brum é uma das mais aclamadas cantoras gospel do Brasil, conhecida por sua voz potente e letras profundas que tocam os corações de seus ouvintes. Nascida no Rio de Janeiro, Brum iniciou sua carreira musical na década de 1990 e rapidamente se destacou no cenário gospel, acumulando uma série de sucessos e prêmios ao longo dos anos.

Entre seus álbuns mais populares estão “Quebrantado Coração”, “Profetizando às Nações” e “Da Eternidade”, todos marcados por canções que se tornaram verdadeiros hinos de adoração. Sua música é caracterizada por uma mistura de adoração, louvor e mensagens de esperança, sempre com uma forte ênfase na fé e no amor a Deus.

Além de sua carreira musical, Fernanda Brum também é pastora e escritora, tendo publicado diversos livros que abordam temas como a vida cristã, superação e espiritualidade. Seu trabalho impacta milhares de pessoas em todo o Brasil e no exterior, consolidando sua posição como uma das principais vozes do gospel contemporâneo.

Enquanto aguardamos mais detalhes sobre a programação oficial da Exposena, a expectativa para o show de Fernanda Brum continua a crescer, prometendo ser um dos momentos mais marcantes do evento deste ano.

