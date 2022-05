Ciro diz que Lula planeja volta de Dirceu e que graça de Bolsonaro a Silveira é “tapa na cara”

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “desmoralizou” o Supremo Tribunal Federal (STF) com o perdão a Daniel Silveira (PTB-RJ) e afirmou ainda que o ex-presidente Lula (PT) “ficou calado” sobre o tema pois planejaria “trazer de volta o José Dirceu de volta para o governo”.

As declarações foram feitas à Rádio Jangadeiro Band FM nesta terça-feira (3).

“O Bolsonaro desmoralizou o STF dando um perdão para um marginal chamado deputado Daniel Silveira”, disse Ciro, que definiu o ato como “um tapa na cara da justiça e do direito brasileiro”.

O deputado bolsonarista foi agraciado com o perdão presidencial no dia 21 de abril após ter sido condenado, pela maioria do STF, a 8 anos e 9 meses de pena por ter ameaçado ministros da Corte.

O pedetista voltou a citar Lula ao comentar o caso de Daniel Silveira — o que já havia ocorrido dias após o indulto por meio de publicações nas redes sociais.

Para Ciro, “Lula defendeu, ficou calado, depois mandou o PT defender esse gesto absurdo do Bolsonaro” porque estaria “planejando trazer de volta o José Dirceu de volta para o governo e para isso tem que fazer a mesma coisa do Bolsonaro e perdoar o bandido”, disse.

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, foi condenado no escândalo do mensalão em 2012 e também por corrupção na Operação Lava Jato em 2016.

Lula se pronunciou cinco dias após o indulto de Bolsonaro a Silveira. Em sua primeira fala sobre o assunto, em 26 de abril, o petista justificou a demora em se pronunciar:

“Essa é uma discussão que eu nem comentei nada porque tudo o que ele queria aconteceu. Ele abafou o Carnaval. Fez isso na quinta-feira e isso ficou no noticiário na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário, o que aconteceu”, afirmou.

A CNN procurou Lula e Bolsonaro para comentarem as falas de hoje de Ciro. O ex-presidente Lula afirmou que não irá se posicionar. O Planalto ainda não respondeu.

Durante a entrevista, Ciro Gomes ainda afirmou que Lula e Bolsonaro “são pessoas completamente diferentes”, mas que “o modelo econômico dos dois é o mesmo”.

“Campo flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ele [Lula] acabou de anunciar que vai manter a mesma diretoria do banco central nomeada por Bolsonaro. Eu estou combatendo isso”, declarou.

