Com bingo de 10 novilhas, última “noitada” do Arraial da igreja católica acontece hoje em Sena Madureira

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, promove nesta terça-feira (31), a última “noitada” do arraial 2022. O evento é bastante tradicional na cidade e relembra muito o padre Paolino Baldassari. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, não foi realizado de forma presencial, sendo retomado neste ano.

De acordo com Fidelis Amorim, membro da igreja católica em Sena, o arraial 2022 tem ocorrido de forma exitosa. “Graças a Deus, tudo vem transcorrendo dentro do esperado. Iniciamos no dia 1º de maio e, de lá pra cá, todas as noites tem sido marcadas pela presença do público. Queremos agradecer a todos os nossos parceiros e convidar a população para a última noite do arraial”, enfatizou.

A última “noitada” será patrocinada pela Boa vontade e pelos amigos do Paolino. Além das prendas tradicionais (frangos, bolos, pudins) e aviãozinho da sorte, haverá também o Bingo de 10 novilhas.

O dinheiro arrecadado por meio do arraial é investido nos vários projetos sociais mantidos pela igreja católica em Sena Madureira.