Como será a festa milionária de 1 ano de Maria Alice, neta de Leonardo

Maria Alice, primeira filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, completa hoje 1 aninho e — para celebrar — vai ganhar uma festa à altura da popularidade de sua família. A festa rola hoje das 17h às 2h, em Goiânia, e promete.

O local escolhido é um palácio no alto da cidade. A decoração, exclusiva. Os doces virão de São Paulo. As atrações musicais poderiam formar um festival. E, até agora, Virgínia não divulgou parcerias para bancar todo o luxo da festa. Ou seja, é um investimento deles.

Bebê de milhões

Os milhões não estão apenas na conta bancária da família. A bebê já nasceu com 3 milhões de seguidores no Instagram e chega ao primeiro ano de vida com 7 milhões. Sua mãe, que é empresária e influenciadora digital, soma mais de 37 milhões. O pai, 24 milhões.

Nem os avós ficam de fora da soma milionária. Maria Alice é a quarta neta do cantor sertanejo Leonardo, que mesmo não sendo da época das redes sociais, tem quase 17 milhões de pessoas de olho na vida dele.

A avó paterna, Poliana, mãe de Zé Felipe, também é bastante famosa na rede e soma 6,7 milhões. E até a avó materna, Margareth Serrão, que não é do meio artístico, também tem números impressionantes: 2,2 milhões.

Maria Alice nasceu e cresceu cercada de estrelas e sua festinha de aniversário não poderia ser diferente. Além dos convidados famosos, amigos dos pais e dos avós, a bebê terá seu primeiro ano de vida celebrado com quatro shows, entre eles um do pai, Zé Felipe.

Quem vai cantar na festa?

Em um vídeo no seu canal do YouTube, Virgínia Fonseca — que está grávida do segundo filho — revelou as atrações escolhidas para a festa de 1 ano da sua primogênita.

Para abrir os trabalhos, a família contratou o show oficial da Galinha Pintadinha. Em seguida, a ideia é agradar o público mais velho com a dupla sertaneja Di Paullo e Paulino.

Zé Felipe também foi convencido a fazer um show na festa, já que Maria Alice adora ouvir o pai cantando para ela. E, para fechar a noite com muita animação, Léo Santana foi contratado. Vale lembrar que um show do baiano sai em média R$ 300 mil, embora ele também tenha sido um dos convidados.

Leonardo, o avô de Maria Alice, também estará na festa, mas não está oficialmente escalado para cantar. Virgínia explicou que, se o sogro se sentir à vontade, ele terá toda a liberdade para cantar para os convidados.

A festa, aliás, acontece em uma segunda-feira justamente por causa da agenda apertada de shows do pai e do avô de Maria Alice. Coincidentemente, a data oficial do aniversário da bebê — 30 de maio — caiu nesse dia da semana.

Luxo desde o convite

O convite é uma atração a parte. Os convidados receberam uma caixa de pelúcia rosa que trazia um spray com cheiro de tutti-frutti, tema da festa. Ao espirrar o líquido dentro da caixa, as informações sobre dia, local e horário surgiam.

Além da caixa e do spray, um envelope com cartões magnéticos individuais sinalizava o número de pessoas convidadas.

Para entrar no local do evento é necessário apresentar o cartão com um código, e só assim a pessoa terá entrada liberada. Portanto, será difícil entrar de penetra na festa da bebê.

Festa no palácio

Embora Virgínia e Zé Felipe não tenham divulgado o local da festa, uma das convidadas deixou a informação vazar sem querer. E não foi qualquer convidada, e sim Maíra Cardi, seguida por 8,6 milhões de pessoas no Instagram, onde mostrou o convite, e em alta desde a vitória de Arthur Aguiar no “BBB 22″.

Segundo a informação vazada por Maíra, que logo que percebeu o vacilo apagou seus stories, a festa deve acontecer no Palácio Monte Líbano. O local é um dos mais luxuosos de Goiânia e costuma receber muitos casamentos. A casa de festas fica no Jardim Petrópolis, um dos pontos mais altos de Goiânia.

Decoração exclusiva

Os pais não pouparam e contrataram a decoradora de festas mais famosa do Brasil para realizar um tema exclusivo para Maria Alice: tutti-frutti. A ideia surgiu por causa de um dos apelidos da menina, que é chamada de “Tutti” por Virgínia e Zé Felipe.

A escolhida foi Andrea Guimarães, responsável por festas de diversos famosos. A decoradora criou peças exclusivas para a festa de 1 ano da bebê. Uma dessas peças é um castelo de cupcake gigante, que permite até mesmo que um adulto entre na estrutura. Frutas gigantes também foram produzidas exclusivamente para a festa.

Virgínia e Zé Felipe vão usar roupas no mesmo tecido e cor, combinando com a decoração, para celebrar o primeiro ano da filha.

Cachaça do vovô

O cardápio de doces da festa de Maria Alice promete ser diverso e bastante caprichado. As guloseimas produzidas pela doceira de São Paulo Mariana Junqueira irão da capital paulista à goiana.

Virgínia fez uma degustação com sua mãe, Margareth, mostrando que o cardápio terá trufas, doces de nozes, doces de pão de mel, churros e variedades que vão muito além do brigadeiro e beijinho.

Já na parte de bebidas, os adultos serão servidos com a cachaça e cerveja da marca de Leonardo, a Cabaré. Virgínia e Zé Felipe ainda vão oferecer aos convidados bar de drinks, vinhos e uísque.