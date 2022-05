Concurso da Sesacre, julgamento do Caso Jonhliane e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Nossa retrospectiva está recheada de conteúdos das mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Concurso da Sesacre: secretária apresenta quantitativo de vagas, cargos e prazos

A secretária de Saúde do Acre (Sesacre), Paula Mariano, foi uma das convidadas do ContilNet nesta semana para um bate-papo sobre diversos assuntos envolvendo uma das pastas mais importantes do Governo do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Suspeito de ter provocado morte de Jonhliane pede desculpas a outro réu: “Não teve culpa de nada”

Em um vídeo obtido pelo site ac24horas, um dos suspeitos de ter provocado o acidente que resultou na morte da Jonhliane, Ícaro José da Silva Pinto, fala sobre a fatalidade e diz que não viu o carro do outro suspeito de envolvimento no acidente, Alan Araújo de Lima. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acreano posta foto em encontro de dirigentes nacionais de partido e entrega disputa por Senado

Quando esteve nos estúdios do ContilNet, o líder do PSC no Acre e pré-candidato ao Governo, Robson Aguiar, formalizou convite ao jornalista acreano Antônio Klemer para disputar o Senado. O querido e popular jornalista começou a ter seu nome ventilado nas mais diversas conversas e chegou a ir em um programa de TV falar sobre o assunto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Caso Jonhliane: advogados de Ícaro e Alan dizem que não houve racha e criticam investigação

Os advogados de Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima, acusados pela morte de Jonhliane de Souza, ocorrida no dia 6 de agosto de 2020, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, são categóricos a dizer que não houve racha. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Governo antecipa pagamento de servidores ativos e inativos no Acre; veja datas

O governo do Acre antecipou para a próxima quarta-feira, 25, o pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de maio, e para a sexta-feira, 27, o pagamento dos mais de 33 mil servidores públicos ativos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Caso Jonhliane: Alan diz que foi colocado em ‘pavilhão do CV’ e relata ameaças, abusos e extorsão

Encerrando seu depoimento no julgamento nesta quarta-feira (18) pela morte de Jonhliane Paiva, Alan Araújo revelou detalhes dos 40 dias em que ficou preso no Francisco de Oliveira Conde, com relatos que levaram sua família e a advogada às lágrimas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Homem descobre ‘chifre’ da esposa, marca encontro com ‘Ricardão’ e o fere a tiros em Rio Branco

O funcionário público Jairo de Melo, 30 anos, foi ferido com um tiro em uma emboscada na tarde desta quinta-feira (19), na Via Verde, próximo a terceira ponte, no bairro Praia do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Caso Jonhliane: Alan vai responder em liberdade e Ícaro recebe mais de 10 anos de prisão

Depois de três dias intensos de julgamento no Fórum Criminal de Rio Branco, Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima foram condenados na noite desta quinta-feira (19) pela morte da jovem Jonhliane Paiva, de 30 anos, ocorrida em agosto de 2020. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Jovem acreana é encontrada com corpo carbonizado próximo a rodovia de Brasília

A acreana Marina Paz Katriny, de 30 anos, foi encontrada morta, com o corpo carbonizado, numa região de mata da BR-070, em Brasília, no Distrito Federal, na quarta-feira (18). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Racha entre veículos mata dono de um dos hotéis mais tradicionais do AC em Florianópolis

Morreu na noite desta quinta-feira (20), em Florianópolis, o empresário Maurício Lisboa, de 72 anos, dono do extinto Hotel Imperador Galvez, localizado no bairro Aviário, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.