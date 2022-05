Concurso TRT: veja o panorama das oportunidades para 2022

Após longo período sem novos editais, os Tribunais Regionais do Trabalho começaram a se movimentar por novos concursos (concurso TRT).

Mas como está o andamento desses possíveis novos editais? Quais órgãos demonstraram interesse na realização de novos certames? Reunimos aqui para você a situação de cada um dos TRTs. Confira!

Concurso TRT – Região 1

A região 1 (Rio de Janeiro) está atualmente com concurso vigente. O certame foi realizado em 2018 e foi organizado pelo Instituto AOCP. Foram ofertadas 16 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), para os cargos de Analista Judiciário (Administrativo), o certame segue válido até 31 de dezembro de 2024. Para os demais especialidades do edital, o concurso segue válido até agosto de 2023.

TRT 2

Assim como o TRT RJ, o TRT SP (2ª Região) ainda está com edital vigente. O último certame aconteceu em 2018 e foi organizado pela FCC. Foram ofertadas, ao todo, 320 oportunidades para cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o portal do CSJT, o edital segue vigente até 4 de março de 2024.

TRT 3

O concurso TRT MG (Tribunal Regional do Trabalho de Minas gerais) está prestes a acontecer. Isso porque a comissão já foi autorizada e o órgão segue, agora, para a fase de definição da banca organizadora. A expectativa é que o certame seja realizado ainda em 2022.

O presidente do órgão, desembargador Ricardo Antônio Mohallem, explicou que Tribunal já iniciou diálogos com bancas organizadoras.

A banca FCC (Fundação Carlos Chagas) foi descartada, pois, segundo afirmou o desembargador, a fundação não conseguiria atender o prazo desejado.

Concurso TRT 4

Foi publicado o edital do concurso TRT4(TRT RS) (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) com a oferta de 7 vagas imediatas e oportunidades para cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

Inscrições: de 9 a 31 de maio.

TRT 5

Cresce a expectativa pela realização de um novo concurso TRT 5 (Tribunal Regional do Trabalho da Bahia), que pode ser lançado em breve!

Após o CSJT autorizar certames em todos os TRTs, a desembargadora Débora Maria Lima Machado, presidente do órgão, afirmou que um estudo técnico está sendo realizado e que o certame deve ser realizado “o mais breve possível”.

O último concurso TRT 5 aconteceu em 2013 e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Foram ofertadas, à época, 13 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior.

Concurso TRT 6

O último concurso TRT PE (TRT 6) aconteceu em 2018 e foi organizado pela FCC. À época, foram ofertadas, ao todo, uma vaga imediata e as demais para formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

O edital ainda está valendo e, de acordo com o CSJT, segue vigente julho de 2023.

TRT 7

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região abriu um processo seletivo interno para remoção de servidores para a vara do trabalho de Fortaleza e Maracanaú. Essa atividade pode ser um indício para o concurso TRT CE, tendo em vista que antes de um novo edital é de praxe que os servidores sejam redistribuídos.

Concurso TRT 8

O concurso TRT 8 (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – Amapá e Pará) divulgou através de suas redes sociais que a Presidência do órgão recebeu o ofício do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) autorizando um novo certame ainda em 2022.

O último edital aconteceu em 2015 e foi organizado pelo Cebraspe.

Concurso TRT 9

O concurso TRT PR (TRT 9) deve acontecer ainda em 2022. Em março foi aprovada uma resolução para instituir uma comissão de servidores que serão responsáveis pelos trâmites do certame. Veja mais aqui!

O último edital aconteceu em 2015 e foi organizado pela FCC. O certame ofertou vagas para cargos de Analista e Técnico Judiciário.

TRT 10

O TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região), que abarca as jurisdições do Distrito Federal e Tocantins, informou que o novo certame já está sendo analisado internamente.

A informação foi enviada pela assessoria do próprio Tribunal ao Direção Concursos. Apesar da informação, o TRT 10 ainda não tem autorização formal para a realização do novo edital.

Atualmente, conforme dados do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o TRT 10 possui, ao todo, 54 cargos vagos para o cargo de Analista, além de 74 vacâncias para a carreira de Técnico. Esses dados são referentes ao mês de dezembro de 2021. Saiba mais aqui!

TRT 11

Realizado em 2016, o concurso TRT 11 (AM e RR) ainda está vigente. De acordo com o portal do CSJT, o edital segue vigente até 2023.

Foi destinado, ao todo, a 48 vagas para níveis médio e superior.

Concurso TRT 12 (SC)

A vigência do último edital está suspensa e deve durar até 2023. O certame foi realizado em 2017 e ofertou oportunidades para cargos de níveis médio e superior.

O salário inicial do aprovado variou de R$ 6.376,41 a R$ 12.180,99.

TRT 13

O concurso TRT PB (Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região) divulgou a relação dos servidores que irão compor a comissão responsável pelo próximo edital.

Concurso TRT 14

Mais movimentações estão acontecendo em torno do novo concurso TRT 14 (região Rondônia e Acre). A Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT 14 enviou nesta quarta-feira, 4/5, proposta de novo concurso para o TRT 14.

Os últimos editais foram realizados em 2015 e em 2018, ambos organizados pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

TRT 15

O TRT 15 (Campinas) homologou em 2021 o edital de 2019. O certame ficará vigente até março de 2025. O concurso ofertou apenas uma vaga e as demais de cadastro reserva em diversos cargos do Tribunal. Saiba mais informações aqui!

TRT 16

O ano de 2022 tem tudo para ser uma grande oportunidade para os concurseiros, já que existe uma onda de Tribunais interessados em publicar edital. Nesse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 16º (TRT MA) sinalizou que possui interesse em aproveitar a autorização dada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e lançar um concurso TRT 16.

Concurso TRT 17

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região confirmou que pretende realizar um novo concurso TRT ES (TRT 17) ainda no ano de 2022, mas que a data ainda não foi definida.

TRT 18

O concurso TRT GO (TRT 18) não deve ter edital publicado em 90 dias, de acordo com o órgão. A informação foi repassada para a equipe de jornalismo do Direção Concursos na manhã desta quinta-feira, dia 28 de abril.

TRT 19

O TRT AL /TRT 19 (Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas) já está se movimentando para viabilizar o próximo concurso TRT AL!

Isso porque a comissão de planejamento já está formada, restando, agora, a definição da banca organizadora e, por fim, a publicação do edital.

TRT 20

O último concurso TRT 20 (SE), realizado em 2016, está vigente até março de 2023. Foram 6 vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro reserva.

TRT 21

Quem esperava um novo concurso TRT RN (TRT 21) ainda em 2022 terá que esperar um pouco mais para realizar o sonho de ingressar no tribunal. O novo edital do órgão será realizado apenas em 2023.

TRT 22

Mais uma movimentação importante para a realização do concurso TRT PI (Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região).

O certame, que já conta com a comissão formada, solicitou ao CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) aporte orçamentário no valor de R$ 2 milhões para a publicação do edital.

Concurso TRT 23

De acordo com a assessoria do TRT 23 (MT), o órgão não possui disponibilidade de recursos orçamentários adicionais por pare do CSJT e nem autorização específica para realização de novo concurso.

O último edital aconteceu em 2015 e foi organizado pela FCC. O certame foi destinado ao preenchimento de 16 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior.

Atualmente, de acordo com dados do CSJT, o órgão possui 383 cargos vagos de Analista e 452 vacâncias de Técnico.

TRT 24

O último concurso TRT 24 (MS) aconteceu em 2017 e o edital está vigente até julho de 2022. Na época, o certame foi organizado pela FCC e ofertou oportunidades para cadastro reserva.

O salário inicial variou de R$ 6.167,99 a R$11.822,80, a depender do cargo.

